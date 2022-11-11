تفاصيل إصابة زوجة ألقاها زوجها من شرفة الطابق الثاني بالدقهلية

أصيبت زوجة بإصابات بالغة، إثر سقوطها من شرفة المنزل بالدور الثاني، حيث ألقاها زوجها بسبب خلافات أسرية فى مدينة العصافرة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية المركزي بوصول ربة منزل مصابة بإصابات بالغة إثر سقوطها من شرفة منزلها.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أسماء ع ال 28 سنة، ربة منزل بعد أن ألقاها اسلام.ط 30 سنة، زوجها، من شرفة الدور الثانى بالعصافرة المطرية، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

وتمكنت القوات الأمنية بالدقهلية، من القبض على الزوج، وجاري تحرير محضرا، وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.