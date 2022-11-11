عاجل.. بايدن يغادر أمريكا قادما لشرم الشيخ للمشاركة في كوب 27

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة، قادما إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مصر للمرة الأولى اليوم الجمعة القادمة للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27".

وقال "سامويل وربيرج" في حواره عبر تطبيق زووم ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية "ايه تي سي"، إن حرص بايدن على حضور هذه القمة يقدم رسالتين الأولى تتعلق بأهمية هذا المؤتمر ما يمثله تغير المناخ من أكبر تحدي أمام الإنسان وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر وأهمية هذه التحديات.

وأضاف أن الرسالة الثانية هي للتأكيد على أهمية العلاقة الإستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات ومناقشة كل المواضيع المرتبطة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قمة المناخ تشهد مشاركة أكبر وفد أمريكي في شرم الشيخ.

وتابع "كل التنظيم والمناقشات مفيدة ورأينا 4 ألف شخص من كل أنحاء العالم ورأينا ناشطين من المجتمع المدني هذا فعلا مؤتمر مهم ليس فقط للحديث عن تأثير التغييرات المناخية ولكن للتأكيد على أهمية توحيد الجهود والتعاون بشأن مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ