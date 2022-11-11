أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-11-2022

ارتفعت أسعار الدواجن بالمزارع ليتراوح بين 40 إلى 41 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 47 جنيها، وقد يختلف هذا السعر حسب كل منطقة.

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ البانية 105 جنيه

كيلو الشيش طاووق 100 جنيه

كيلو الفراخ البيضاء أمهات 47 جنيه

كيلو الفراخ البلدى ارتفع من 57 ل60 جنيه

كيلو البط البلدى 75 جنيه

كيلو الفراخ العتاقى إلى 55 جنيها

كيلو الارانب ب70 جنيه

كيلو دبوس 116 جنيها

جوز الحمام من

85 جنيه

اتحاد منتجى الدواجن يتعاقد مع وزارة التموين

قال محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن اتحاد منتجي الدواجن اتفق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للمواد الغذائية، على توريد 700 طن من الدواجن، ليتم طرحها ضمن السلع التموينية.

وأضاف العناني، أنه تم الاتفاق على توريد كيلو الدواجن من قبل الشركات للوزارة بسعر 62 جنيها للكيلو "معبأ ومبرد" لتباع بنحو 65 جنيها في المنافذ.



وأشار عناني إلى أن أغلب الشركات التي تمتلك مجازر مجهزة تقدمت بطلبات وعينات من منتجاتها للوزارة، وسيتم توريد الكميات المطلوبة خلال 3 أسابيع.

وكان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أعلن أمس، بدء توريد الدواجن للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين وتم التوريد من 7 شركات حتى الآن هي (الرواد - الوطنية - الخواص - نسك - الأهرام - الدقهلية- الشناوى - روستي).

وكانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ.

وأضاف العناني أن أسعار الأعلاف مستقرة عند سعر نحو 10 آلاف جنيه لطن الذرة، و23 ألف جنيه لطن الصويا.

ويرى العناني أنه على الرغم من استقرار الأسعار، فإنها مازالت مرتفعة، نتيجة الإفراج عن كميات محدودة من مستلزمات إنتاج الأعلاف كالذرة والصويا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، حسب بيانات شعبة الدواجن