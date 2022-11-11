أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11-11-2022 في الأسواق

الاقتصاد
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الجمعة مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية.

ويباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

 

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