حذر وقلق لمواليد هذا البرج.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11/11

يعتقد الكثيرون في علم الأبراج والفلك، حيث يبحثون بشكل يومي عن توقعات الأبراج ويتفاءلون ها حال كان يومهم جيدا، بينما يتشاءم البعض حال كان هناك توقع لأشيءا لا يحمد عقباها.

وتقدم بوابة الفجر لروادها الكرام توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر في السطور التالية:

توقعات برج الحمل

مهنيًا برج الحمل: يتألق مواليد برج الخحمل على المستوى المهني وطبيعتم الهادئة والساحرة، تساعدهم في إنجاز مهام عملك، ويشعر شعر بالحب والعاطفة تجاه أصدقائك وشريك حياتك، وماليا يكون في أفضل حالاته.

توقعات برج الثور

على مواليد برج الثور اليوم ألا يدعو غروره يقف في طريق تحقيق أهدافه، وعلى المستوى العاطفي يشعر بالضيق بسبب كثرة المشاكل بينه وبين شريك حياته، كما يمرون بفترة من الاستقرار المالي بعد ضط وتوتر.

توقعات برج الجوزاء

مهنيًا برج الجوزاء: كن حذرًا من زملائك في العمل، يحاولون الوقوع بك.

عاطفيًا: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.

ماليًا: تشعر بالقلق الدائم بشأن الأوضاع المالية، ما يسبب لك الانزعاج.

توقعات برج السرطان

مهنيًا برج السرطان: إنجاز مهامك يسير بسرعة.

عاطفيًا: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك.

ماليًا: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

توقعات برج الأسد

مهنيًا: لا تتخلى عن إصرارك وطموحاتك في عملك.

عاطفيًا: امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه والاسترخاء مع شريكك.

ماليًا: لديك الكثير من الطاقة التي تساعدك في إيجاد فرصة لزيادة أرباحك.

توقعات برج العذراء

مهنيًا برج العذراء: تشعر بالروتين، ما يؤثر على أدائك في عملك.

عاطفيًا: هذا يوم سيكون هادئًا إلى حد ما بالنسبة لك.

ماليًا: تضطر إلى إنفاق المزيد من الأموال لإقامة إصلاحات في منزلك.

توقعات برج الميزان

على مواليد برج الميزان تنظيم أعمالهم لتجنب الإجهاد بينما على المستوى العاطفي يشعرون ببعض الضغوطات من الطرف الاخر، وعليهم عدم التسرع بخصوص أزمتهم المالية.

توقعات برج العقرب

مهنيًا: من المحتمل أن تكون أكثر إنتاجية في العمل اليوم.

عاطفيًا: حان الوقت للتواصل مع شريك حياتك، لاتخاذ القرارات بشأن علاقتكما.

ماليًا: تضطر إلى إنفاق المزيد من الأموال لإقامة إصلاحات في منزلك.

توقعات برج القوس

مهنيًا برج القوس: لديك عديد من المهام التي تتطلب القوة والتركيز.

عاطفيًا: تقضي وقت ممتع مع شريك حياتك.

ماليًا: تحتاج اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

توقعات برج الجدي

مهنيًا برج الجدي: تطرح أفكار جيدة، تنال إعجاب رئيسك في العمل.

عاطفيًا: قد تشعر بالضعف عندما يتعلق الأمر بالحب والرومانسية.

ماليًا: إنه يوم صعب بالنسبة لك من الناحية المالية.

توقعات برج الدلو

مهنيًا برج الدلو: عليك التحلي بالصبر في عملك، لتحقيق أهدافك.

عاطفيًا: ترغب في الخروج مع شريك حياتك.

ماليًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها سببها سوء وضعك المادي.

توقعات برج الحوت

يقتنع رؤوساء وأصدقاء الشهص مواليد برج الحوت بأفكاره فيشعر بالفخر ويكون لديه عاطفة وقدرة على إنشاء روابط قوية بينه وبين شريكه الرومانسي، كا لديه فرصة جديدة للحصول على وظيفة جديدة، وزيادة الدخل.