سوق الحريم

مساء الخير استاذة نيفين،

مشكلتي في كلمتين.. كان صعب عليا جدا اكتب واواجه نفسي بمشكلتي لإنه ا مؤلمة جدا لكن اكتشفت اني ممكن أخف نفسيا إلى حد ما أو فضفضت معاكم.. ويمكن كمان اقدر آخذ قرار نهائي في المصيبة اللي انا فيها، انا متجوزة من سنتين وجوزي عنده شركة استيراد وتصدير وطبعا كل شغله معتمد على العلاقات اللي في الآخر هي اللي بتمشيله حاله خصوصا في الظروف اللي احنا فيها من حالة اقتصادية ومشاكل الاستيراد.. المهم.. في يوم لقيته مصر بشكل غريب وعلى غير العادة اني اروح معاه مقابلة لراجل بيشتغل معاه ومراته كمان جاية وبحجة ان زوجة الراجل موجودة ضروري كمان انا ابقى موجودة.. معرفش ليه حسيت بتوتر من بداية كلامه واصراره.. المهم للاسف رحت لقيت نفسي داخلة مكان لايليق ابدا بمقابلات شغل اصلا المكان عبارة عن بار أو مرقص حاجة كدة وكل الناس الموجودة سكرانة.. اتوجهنا للترابيزة اللي جوزي شاورلي عليها لقيت راجل في نص الستينات ومعاه واحدة تقريبا في العشرينات من جنسية تانية حسب مالقيت ملامح وشها.. واتفاجئت برضه ان الراجل دة سكران هو كمان وواضح جدا ان الست اللي معاه دي مش مراته ابدا من سلوكياتها وسنها.. انا فضلت قعدة سكتة من المفاجأة ودقايق ولقيت الراجل دة بيوجهلي الكلام وبيقولي الآتي ( تعرفي.. انا لو مراتي حلوة زيك كدة مكنتش طلقتها ).. انا اتخضيت من الجملة خصوصا في وجود البيه جوزي اللي بصيتله بعد ما الراجل قال كدة لقيته بيدور وشه الناحية التانية.. انصدمت اكتر من رد فعل النطع اللي انا متجوزاه.. التزمت بالصمت وما ردتش اصلا على الحيوان اللي جوزي فرض عليا الجلوس معاه لغاية ما روحنا البيت … اول ما وصلنا باب البيت رفضت ادخل قبل ما جوزي يبررلي سكوته على كلام الحيوان صاحبه.. مش راضي في الأول يرد عليا ولما اصريت على استفساري لقيت رد أسوأ من الموقف نفسه.. لقيت جوزي بيقولي ( انتي السبب ) نفسي افهم انا السبب ازاي انا متأكدة إنه واخدني معاه عفوا يعني يمشي بيا شغله العطلان ودة كان واضح جدا من كلام الراجل طول القعدة.. بعد كلمة جوزي لقيت نفسي نازلة عليه تهزيق واهانة مش متخيلة ان لسة ممكن يكون فيه رجالة واطية قوي كدة.. قررت تاني يوم آخد شوية من هدومي واروح لبيت اهلي افكر بهدوء ومش عارفة ازاي افاتح اهلي اصلا في المشكلة محرجة جدا.. ارجوكي استاذة نيفين تقوليلي الحل لاني غالبا لازم انفصل عن الحيوان دة والحمد لله لسة معنديش اولاد منه.. شكراجزيلا وارجو سرعة الرد.. م. م.

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي

سيدتي الفاضلة.. انصحك بالكلام مع والدك هو رجل وسيعرف كيف يتعامل مع هذا النوع من البشر جيدا.. وبالنسبة لقرار الطلاق.. لا أظن أن الرجل الديوث يجب العيش معه تحت اي ظرف فهذا من الطباع التي لايمكن تغييرها بالاضافة إلى استحالة الشعور بالامان والثقة تجاهه مرة اخرى.. اتمنى لك التوفيق من الله.. تحياتي