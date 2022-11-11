كيفية تجنب تشقق الشفاه خلال فصل الشتاء

تشقق الشفاه، تسعى الفتيات بشكل دائم إلى المحافظة على بشرتهم خالية من المشاكل، ولا سيما خلال فصل الشتاء حيث تعاني الفتيات من تشقق الشفاه الأمر الذي يؤرقهن بشكل كبير، وهنا تأتي الضرورة إلى معرفة كيفية تجنب تلك المشكلة.

تشقق الشفاه

ويسبب تشقق الشفاه الذي تعاني منه بعض الفتيات، العديد من المشاكل على رأسها إفساد المظهر الجمالي للمرأة والتقليل من أنوثتها، وهو دليل على معاناة الفتاة من الجفاف الذي يصيبهن لعدة أسباب.

تجنب تشقق الشفاه

وأوصى خبراء الصحة والجمال بضرورة العناية بالشفاه من أجل تجنب التشقق الذي قد يصيب البعض، وذلك من خلال إجراء قشير للشفاه لإزالة قشور الجلد الميتة من ناحية وتنشيط سريان الدم.

كيفية تجنب تشقق الشفاه

ويجب على الفتيات الاعتناء بالشفاه من خلال تقشير الشفاه ثم استخدام قلم عناية يحتوي على مواد مرطبة مثل زبدة الشيا أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا للتمتع بشفاه مخملية مفعمة بالأنوثة.

مواجهة تشقق الشفاه

كما ينصح الخبراء بضرورة حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي قد تتتسبب في تعرض الشفاه لحروق شمسية. لذا ينبغي استخدام قلم عناية ذي عامل حماية عال من أشعة الشمس "SPF".

تشقق الشفاه والأدوية

ويجب على الفتيات حسب أراء أطباء التجميل، حال تعرض الشفاه للجروح، استخدام مرهم للجروح يحتوي على الزنك، وبعض المرطبات التي تصلح لحالتهم.

أهمية التغذية الصحية في تجنب تشقق الشفاه

وتوجد أهمية كبرى للتغذية السليمة واتباع نمظام غذائي صحي، في تمتع الشفاه بالصحة والجمال، لذا ينصح بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل: "اللحوم الحمراء والعدس والشمندر الأحمر"، وفيتامين B12 "البيض واللبن والجبن والأسماك والمحار"، مع شرب الماء بكميات وفيرة وكافية للجسم لمنع حدوث الجفاف.