عاجل - قائمة منتخب هولندا الرسمية المشاركة في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
هولندا
هولندا

أعلن لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا، القائمة الرسمية التي اختارها للمشاركة في نهائيات كأس العالم.


وأكبر مفاجأة قائمة منتخب هولندا تواجد اللاعب الشاب تشافي سيمونز، المتألق مع فريق أيندهوفن في هذا الموسم.

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موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة


قائمة هولندا المشاركة في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: بيلو - نوبيرت - باسفير.


خط الدفاع: فان دايك - آكي - بليند - تيمبر - دومفريس - دي فري - دي ليخت - مالاسيا - فريمبونج.


خط الوسط: ف دي يونج - بيرجويس - كلاسين - كوبمينريس - جاكبو - دي رون - تايلور - سيمونز.


خط الهجوم: ديباي - بيرجوين - يانسن - لوك دي يونج - لانج - فيجورست.
 

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