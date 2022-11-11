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الفجر الرياضي
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

يلا شوت egypt مشاهدة مباراة مصر وتونس رابط يلا شوت yalla shoot  أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء.

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ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره التونس غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على استاد ٥ جويليه في الجزائر.

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وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بصفته عضو اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا، وأحمد سامي المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين.

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يلا شوت egypt مشاهدة مباراة مصر وتونس رابط يلا شوت yalla shoot  يختتم منتخب مصر مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.
 

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