رابط يلا egypt مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر أون تايم سبورت مجانا HD يلتقي منتخبا مصر وتونس للناشئين مواليد 2006، اليوم الجمعة في إطار منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة.

وتقام مباراة مصر وتونس اليوم على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر التي تحتضن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

رابط يلا egypt مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر أون تايم سبورت مجانا HD

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موعد مباراة مصر وتونس للناشئين اليوم

تقام مباراة مصر وتونس اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والثالثة بتوقيت تونس والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة

تذاع مباراة مصر وتونس عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.

رابط يلا egypt مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر أون تايم سبورت مجانا HD

وكان منتخب مصر قد خسر أولى مبارياته أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يختتم مبارياته بمواجهة المغرب يوم 14 نوفمبر المقبل.