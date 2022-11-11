كورة لايف HD مشاهدة مباراة مصر وتونس يلا شوت بث مباشر on sport أتش دي تنطلق مباراة مصر وتونس مساء اليوم الجمعة الموافق 11 من نوفمبر في اطار الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عام على ارض ملعب 5 يوليه بالجزائر.

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موعد مباراة مصر وتونس

يواجه المنتخب المصرى للناشئين نظيره المنتخب التونسي مساء اليوم في انطلاق منافسات المرحلة الثانية من بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ويمكنكم متابعة مباريات اليوم من خلال رابط

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توقيت مباراة تونس ومصر

يستقبل ستاد 5 يوليه بالجزائر اللقاء الذى يجمع منتخب مصر مع منتخب ليبيا للناشئين في التوقيت التالي

الساعة 04:00 مساء بتوقيت في مصر

الساعة 05:00 مساء بتوقيت في السعودية

الساعة 06:00 مساء بتوقيت في الامارات

نتيجة مباراة منتخب مصر ضد منتخب تونس

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سوف يتم متابعة احداث مباراة المنتخب المصري ضد منتخب تونس لحظة بالحظة وسيتم تحديث المقال بنتيجة المباراة فور انتهاء اللقاء الذى يقام ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات ويمكنكم متابعة نتائج مباريات اليوم من بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة