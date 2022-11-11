ريال مدريد ينافس بقوة لخطف خليفة نيمار

الفجر الرياضي
إندريك
إندريك

تسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد مع النجم الشاب إندريك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي والذي يبلغ من العمر 16 عامًا.


ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في اوروبا، فإن المرشحين للتوقيع مع إندريك هم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي.

txt

مبابي كان قريبا من إفساد صفقة ريال مدريد


وأضاف، أنه حتى الآن لا يملك النادي البرازيلي اي محادثات مع أي نادٍ، علمًا أن قيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو.


واختتم، أن اندريك لن يتمكن من اللعب في أوروبا إلا في عام 2024 بسبب صغر سنه.


وتألق اللاعب بشكل لافت على مدار الفترة الماضية وحظى باهتمام كبير من عمالقة الأندية الأوروبية مما أجبر بعضهم على الرغبه في الحصول على خدماته.
 

الأكثر قراءة

ضربة قوية تهز الأهلي

عاجل.. وزيرة التخطيط تستقبل الرئيس الأمريكي في مطار شرم الشيخ

عاجل.. رئيس أمريكا يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد تونس في تصفيات أمم إفريقيا للناشئين

بث مباشر.. بايدن يصل مطار شرم الشيخ استعدادًا لمشاركته في قمة المناخ

ريال مدريد ينافس بقوة لخطف خليفة نيمار

عاجل.. "طارق الملا" يفتتح فعاليات يوم إزالة الكربون في «COP27» بحضور جون كيري

عاجل.. حقيقة غلق المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة الجمعة أو أي فرض