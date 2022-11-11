ريال مدريد ينافس بقوة لخطف خليفة نيمار

تسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد مع النجم الشاب إندريك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي والذي يبلغ من العمر 16 عامًا.



ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في اوروبا، فإن المرشحين للتوقيع مع إندريك هم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي.



وأضاف، أنه حتى الآن لا يملك النادي البرازيلي اي محادثات مع أي نادٍ، علمًا أن قيمة الشرط الجزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو.



واختتم، أن اندريك لن يتمكن من اللعب في أوروبا إلا في عام 2024 بسبب صغر سنه.



وتألق اللاعب بشكل لافت على مدار الفترة الماضية وحظى باهتمام كبير من عمالقة الأندية الأوروبية مما أجبر بعضهم على الرغبه في الحصول على خدماته.

