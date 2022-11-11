ضربة قوية تهز الأهلي

تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة كبرى خلال الفترة الأخيرة، والخاصة بإصابة أحد نجوم القلعة الحمراء، وغيابه لفترة ليست بالقصيرة، قبل خوض الفريق لمباريات بطولة كأس مصر 2022.



ونجح الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل توقف المسابقة بسبب استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ، بالإضافة إلى انطلاق فعاليات مباريات كاس العالم.



- إصابة محمود متولي ومدة غيابه

وصدم المدافع الدولي محمود متولي، الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد إعلان إصابة اللاعب رسميا وغيابه عن المباريات قرابة الـ4 أسابيع.



حيث جاء التشخيص النهائي للاعب، بمزق في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.



- متولي يغيب عن مواجهة الكأس

وأصبح من المتوقع غياب المدافع الدولي عن صفوف المارد الأحمر قي المواجهة القادمة أمام نظيره المقاولون العرب، مساء يوم السابع والعشرون من شهر نوفمبر الجاري، في بطولة كأس مصر.

