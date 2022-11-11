موعد وصول تريزيجيه للانضمام إلى معسكر منتخب مصر

كشف محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن انضمام محترف جديد، إلى معسكر الفراعنة، التي تمت إقامته في الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لانطلاق المباراة القوية الودية أمام نظيره منتخب بلجيكا.



-موعد انطلاق مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ومن المنتظر أن يتم مباراة منتخب مصر، مع نظيره بلجيكا رسمي، يوم،18 نوفمبر الحالي، في دولة الكويت، استعدادا لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



-تريزيجيه ينضم إلى معسكر منتخب مصر

وكشف غرابة، أن محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي، قد انضم بالفعل إلى معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة، من أجل التدريب مع الفراعنة قبل انطلاق مباراة بلجيكا الودية.



واوضح، أن تريزيجيه، شارك في مران منتخب مصر، مساء أمس، والذي انطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً باستاد القاهرة.



-قائمة منتخب مصر استعدادا لانطلاق مباراة بلجيكا

واستقر المدرب البرتغالي روى فيتوريا على اختيار 24 لاعبا لقائمة منتخب مصر، في المعسكر الحالى وهم:

محمد الشناوى ومحمد عواد ومحمود جاد لحراسة المرمى

وفى الدفاع عمر جابر وأكرم توفيق ومحمود متولى وباهر المحمدى وحسام عبدالمجيد ومحمود علاء وحسين السيد وعبدالله جمعة وحمدى فتحى

وفى وسط الملعب مروان عطية وإمام عاشور ومحمود حمادة ومحمد مجدى أفشة وعمرو السيسى وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

وفى الهجوم مصطفى عبدالرءوف ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

