عاجل.. قائمة قطر الرسمية في كأس العالم 2022

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن فيليكيس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر قائمة العنابي التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

قائمة قطر الرسمية في كأس العالم 2022

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.


وضمت قائمة منتخب قطر كلًا من:-

حراسة المرمى: سعد الشيب - مشعل برشم - يوسف حسن

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الدفاع: بيدرو ميجيل - مصعب خضر - طارق سلمان - بسام الراوي - خوخي بوعلام - عبد الكريم حسن.

الوسط: كريم بوضياف - مصطفى مشعل - عاصم مدابو - سالم الهاجري - محمد وعد - علي أسد - جاسم جابر - همام الأمين - إسماعيل محمد - عبد العزيز حاتم - نايف الحضرمي.


الهجوم: حسن الهيدوس - أكرم عفيف - المعز علي - محمد مونتاري - أحمد علاء - خالد منير.

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