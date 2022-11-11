إبراهيم عيسى: 11/ 11 يثبت وعي المصريين ووطنية القوى السياسية

توك شو
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جماعة الإخوان منفصلة عن المصريين، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية لا تدرك كيف يفكر المصريين، لافتًا إلى أن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي يمتلكون قدرة كبيرة على الدعوة للتخريب، وقال: "شاطرين في الدعوة واللعب على المشاعر الدينية لدى المصريين".

خيال مريض

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش في خيال مريض، وتقتصر قدراتهم على التخريب، موضحًا أن من رفع شعار "الإسلام دين ودولة" هم الإخوان.

استعادة العقل المصري

وتابع، أن مشكلتنا مع الإخوان هو رغبتنا في استعادة العقل المصري فيما يخص موضوعات الدين، ولكن سياسيًا المصريين يعرفوا إن الإخوان مجرد فشلة وجهلاء، ولذلك فأن هناك مشكلة في الوعي الديني لدينا.

أحداث 11/11

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن ما حدث اليوم هو إثبات رائع لمدى وعي المصريين وحسهم الوطني، وإثبات شديد لمدى فهم القوى السياسية في مصر لدعوات الإخوان، ما يؤكد أن القوى السياسية كانت واضحة في رفض دعوات الإخوان وحس المصريين لكشف الدعوات الوضيعة سياسيًا.

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وعي شعبي

وفي الوقت ذاته، أشار إبراهيم عيسى، إلى ضرورة إدراك مشكلاتنا، لأن المشهد الحالي يكشف قوى وصلابة وطنية ووعي شعبي وسياسي ممتاز، وأن المصريين فاهمين إن تغيير الأوضاع للأفضل والأحسن لا يمكن أن يتم بالفوضى والانفلات وحالة الصخب والهيجان النفسي والحركي في الشوارع.

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