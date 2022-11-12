بقيادة ماونت.. تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

استقر بوتر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه - خاليدو كوليبالي.

الوسط: مارك كوكوريلا - جورجينيو - لوفتوس تشيك - سيزار ازبليكويتا.

خط الهجوم: ميسون ماونت - بيير ايميريك اوبامينج - كاي هافريتز.



موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد



ويحتضن ملعب "سانت جيمس بارك"، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

