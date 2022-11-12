أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم... الجنيه الذهب يتجاوز10 الالاف جنيه

افتتحت اسعار الذهب على استقرار تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وسط مكاسب واسعه حققتها على مدار الاسبو، بعد ارتفاع الاسعار العالمية.

أسعار الذهب تتقفز في مصر والجنيه يتتجاوز 10 الالاف:

وسجل سعر عيار الذهب 24 نحو 1434 جنيه للجرام، وبلغ سعر الذهب عيا 21 نحة 1255 جنيه للجرام، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1075 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب نحو 1040 جنيه.

أسعار الذهب العالمية:

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبها يوم الجمعة، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1756.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة يوم الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1759.70دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر كانون الأول.