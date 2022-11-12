جدول مباريات اليوم السبت 12-11-2022 والمواعيد والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم، على موعد مع العديد من المواجهات القوية في محتلف المسابقات الكبرى على رأسها الدوري الإنجليزي والإيطالي إضافة إلى مواجهات كأس إسبانيا.

جدول مباريات اليوم

ويمتلئ جدول مباريات اليوم السبت 12-11 - 2022 بالعديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، قبل انطلاق كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة، حيث يستضيف ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامتون، ويلتقي وولفرهامبتون مع أرسنال الذي يلعب معه محمد النني، إضافة إلى موقعة مانشستر سيتي ضد برينتفورد.

جدول مباريات اليوم السبت

كما يتضمن جدول مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي العديد من المواجهات، على رأسها تلك المواجهة التي يستضيف فيها فريق نابولي متصدر جدول ترتيب المسابقة نظيره أودينيزي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية جدول مباريات اليوم السبت 12-11-2022 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث× إيفرتون– الساعة 5 مساء

ليفربول× ساوثهامتون– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 5 مساء

توتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي× أودينيزي– الساعة 4 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا× ليتشي - الساعة 7 مساء

بولونيا× ساسولو- الساعة 9:45 مساء

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني والمواعيد

باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 4:30 مساء

هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 4:30 مساء

أوجسبورج × بوخوم- الساعة 4:30 مساء

هيرتا برلين × كولن- الساعة 4:30 مساء

فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 4:30 مساء

شالكه 04 × باير ميونخ- الساعة 7:30 مساء

جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس× كليرمون فوت 63- الساعة 6 مساء

رين× تولوز- الساعة 10 مساء

جدول مباريات اليوم في الدوري التركي

فناربخشة × جيرسونسبور- الساعة 4 مساء

إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 7 مساء

جدول مباريات اليوم في كأس إسبانيا

أوتول × ريال مايوركا- الساعة 7:30 مساء

سانتا اماليا × فياريال- الساعة 10 مساء

ألمازان × أتلتيكو مدريد- الساعة 11 مساء