ارتفاع تكاليف واردات الغذاء إلى 2 تريليون دولار

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) ، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار في 2022، مما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقرا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.

وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس آذار بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.

وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب على الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.

وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء الذي يصدر مرتين سنويا "هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي".