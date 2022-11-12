13 ضحية ومصاب إلى الان في حادث انقلاب اتوبيس علي طريق المنصورة ميت غمر

انتشلت قوات الانقاذ النهري 8 ضحايا وتم انقاذ 5 مصابين في حادث انقلاب انوبيس علي طريق المنصورة ميت غمر

وكان شهد طريق المنصورة ميت غمر خادص انقلاب أتوبيس يقل 30 شخص في مياه ترعة المنصورية علي طريق المنصورة القاهرة بنطاق مركز أجا.



وقع الحادث امام قرية منشأة عبد النبي علي الطريق السريع أجا ميت عيت غمر علي مشارف مدينة اجا





تلقي مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق المنصورة ميت غمر بنطاق مركز أجا





علي الفور انتقلت قوة امنية ورجال الاسعاف والحماية المدنية رجال الانقاش النهري إلى مكان الحادث

ولا يزال التعامل في انتشال الضحايا والمصابين مستمر وانباء عن وقوع ضحايا