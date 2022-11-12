على هامش كوب 27

عاجل.. إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لإفريقيا

الاقتصاد
هالة السعدي وزيررة
هالة السعدي وزيررة التخطيط

شهدت  اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"، وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع.

حياة كريمة حياة كريمة لاجل افريقيا مبادرة حياة كريمة أفريقيا مصر وافريقيا كوب 27 COP 27

الأكثر قراءة

عاجل.. سيف الوزيري يزف بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء بخصوص رعاة الأهلي

مبابي: الذهاب إلى ريال مدريد كان أسهل ولكن

مفاجأت كبرى لجماهير الأهلي بشأن استاد القلعة الحمراء

تصريح عاجل من وزيرة البيئة بشأن وضع الزراعة والأمن الغذائي

"بعد التألق اللافت".. العروض الإحترافية تنهال على محترف الزمالك

عاجل.. مصر تبحث مع السعودية التكامل الصناعي

وفاة 18 شخصا وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في الدقهلية

جرعة زائدة.. انعدام الشبهة جنائية في العثور على جثة شاب بالوراق