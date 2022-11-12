سعر الدولار اليوم السبت 12-11-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، توجد العديد من الموضوعات التي تهم الكثيرين، وتشهد إقبالا بحثيا متزايدا بشكل ملحوظ على مدار اليوم، على رأسها أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

ويبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم بشكل دائم، في ظل الاضطراب الكبير الذي شهده الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية الخضراء، حيث تخطت قيمته حاجز الـ24 جنيها للمرة الأولى في التاريخ.

سعر الدولار اليوم السبت

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام كافة المعلومات عن سعر الدولار اليوم، إلى جانب العديد من الخدمات المقدمة على مدار اليوم تتنوع بين الخبرية والخدمية التي تهم شريحة كبيرة من متابيعينا.

سعر الدولار اليوم السبت 12-11-2022

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري شراء 24.37 بيع 24.46

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

البنك اﻷهلي المصري شراء 24.15 بيع 24.25

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية شراء 24.37 بيع 24.44

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

البنك العربي اﻷفريقي الدولي شراء 24.36 بيع 24.43

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بنك قناة السويس شراء 24.35 بيع 24.45

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية شراء 24.35 بيع 24.45

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

المصرف المتحد شراء 24.34 بيع 24.44

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بنك مصر شراء 24.34 بيع 24.39

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

كريدي أجريكول مصر شراء 24.34 بيع 24.44

سعر الدولار اليوم في بنك بركة

بنك البركة مصر شراء 24.32 بيع 24.42

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني

البنك اﻷهلي اليوناني شراء 24.32 بيع ٢٤.٤٢

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

بنك بلوم مصر شراء 24.20 بيع 24.30

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير

بنك التعمير والإسكان شراء 24.15 بيع 24.25

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبو ظبي الإسلامي شراء 24.43 بيع 24.45

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

بنك المشرق شراء 24.40 بيع 24.45

سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران

بنك مصر إيران للتنمية شراء 24.40 بيع 24.45

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي شراء 24.39 بيع 24.44