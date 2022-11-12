سعر الذهب اليوم السبت 12-11-2022 في الأسواق المحلية

سعر الذهب اليوم، توجد العديد من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، وتشهد إقبالا بحثيا متزايدا بشكل ملحوظ على مدار الساعة من أجل متابعة التحديثات، على رأسها أسعار الذهب ولا سيما من قبل المقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم

ويبحث المقبلون على الزواج والراغبين في الادخار والاستثمار عن سعر الذهب اليوم بشكل متواصل، في ظل الاضطراب الذي شهده المعدن الصفر وخاصة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب أسعار العملات.

سعر الذهب اليوم السبت

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام كافة المعلومات عن سعر الذهب اليوم، إلى جانب العديد من الخدمات المقدمة على مدار اليوم تتنوع بين الخبرية والخدمية التي تهم شريحة كبيرة من متابيعينا.

سعر الذهب اليوم السبت 12-11-2022

سعر الذهب اليوم السبت عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1436.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 21

كما سجل الذهب اليوم لعيار 21 سعر 1257 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 18

وبلغ سعر الذهب لعيار 18 سعر 1077.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12-11-2022

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق الـ12 من نوفمبر 2022، إلى سعر 10056 جنيهًا.