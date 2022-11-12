اعرف موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، يتساءل العاملون بالقطاع الحكومي والعام في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 والتي تستمر لعدة أيام وتشمل الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ويعتلي موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 اهتمام المواطنين العاملين بالجهات والهيئات الحكومية، في ظل الاقتراب من منصف شهر نوفمبر الجاري، ومع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات تأتي الضرورة الملحة في الحصول على الراتب وترقبه.

بداية وموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ويبدأ العاملون بالدولة في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من نوفمبر الجاري، كما يتاح في ماكينات الصرف الآلي "atm" ويستمر الصرف على مدار أربعة أيام ويتم تقسيم الأيام بين الهيئات المختلفة، وذلك منعا للازدحام، وتيسيرا على المواطنين.

أيام وموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 المحددة

وأعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في أيام الـ25 والـ27 والـ28 والـ29 والـ30 من الشهر ذاتخ كما تكون مواعيد صرف مرتبات ديسمبر المقبل في أيام 22، 25، 26، 27، 28.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 وتجنب التزاحم

ودعت وزارة المالية بعدما أعلنت موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

المالية تخطر العاملين بموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

وناشدت "المالية" الجهات الإدارية بضرورة إخطار العاملين بها بموعد موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 من أجل المساهمة في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، وتيسيرا على المواطنين وللتخفيف عليهم.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 وديسمبر المقبل

وكشفت وزارة المالية، في وقت سابق عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 وديسمبر المقبل، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام.