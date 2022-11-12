ارتفاع أسعار النفط اليوم السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الجمعة لكنها هبطت على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، لتواصل ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها انخفضت 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار، أي 2.9 بالمئة، إلى 88.96 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنها تراجعت بنحو أربعة بالمئة خلال الأسبوع.



وتراجع الخامان خلال الأسبوع بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.



ويعزز ضعف الدولار الأمريكي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



كما زادت الأسعار أيضا اليوم الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأمريكي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.