بالصور.. إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة تزامنا مع Cop27

أطلقت شركة، "Good Water جود ووتر" في أول أيام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 27 COP، المقام في مدينة شرم الشيخ عبوة المياه صديقة البيئة.



وزعت الشركة عبوات المياه المصنوعة من مواد نباتية بالكامل، في جميع مساحات المؤتمر، وحازت اهتماما كبيرا من جانب جميع الأطراف المشاركة بما فيها رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

يشار إلى أنه في العام الماضي، تم إلقاء 2.8 مليون طن من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، لذا تهدف شركة Good Water إلى تشجيع الجمهور لتغيير عاداته المتعلقة بشراء المياه، ليختار العبوات الكرتونية بدلا من البلاستيكية.

منتجات لكل المهتمين بالبيئة

منتجات Good Water هي لكل شخص مهتم بالحفاظ على مستقبل البيئة وتقليل النفايات البلاستيكية، خاصة الشباب الذين يسعون لأخذ زمام المبادرة في الحفاظ على الكوكب.

جود واتر- Good Water هي أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية، تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر. تتكون العبوة بشكل أساسي من الخشب والألياف، التي تستخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة. إضافة إلى ذلك، فإن المياه المعبأة كرتونيا تمتلك تأثيرا بيئيا أقل بكثير من التي تستخدم عبوات بلاستيكية أو صفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي (إذ تحمي المياه من الضوء، وتُعقم قبل التعبئة).

طرح المنتج بسعر اقتصادي

وتوضح الشركة المنتجة أن المواد المستخدمة فى التصنيع تتوافق مع معايير بيئية ممتازة لأنها لا تستخدم أي وقود أحفوري، ويمكن إعادة

استخدامها، وتتحلل في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي. وتؤمن الشركة بأن الوقت قد حان لشرب المياه بطريقة تحافظ على البيئة.

تأسست شركة Good Water عام ٢٠٢٢ على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه صديقة للبيئة، والتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية.

وقد تم دعم الشركة والمشروع من قبل مجموعة من المستثمرين الوطنيين، تماشيا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وقد أطلقت الشركة مرحلتها الأولى في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022 (COP27) بعبوتها الزرقاء ذات سعة 500 مللي.

وستطلق الشركة منتجها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي عام 2023.

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة

إطلاق عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة