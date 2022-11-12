كيف تؤمن حسابات عملاء الدفع الإلكتروني؟.. خبير يُجيب (فيديو)

توك شو
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

قال حسام سامي، خبير المدفوعات الإلكترونية، إن شركات الدفع الإلكتروني موجودة في السوق المصري منذ أكثر من 15 عاما نتيجة خبرات كثيرة تم اكتسابها من السوق، مكنتها من القدرة على تفادي أي أزمات، مع استخدام جميع الخدمات الحكومية وغير الحكومية والنقدية وغير النقدية، مع الحفاظ على بيانات العملاء بشكل حاسم وصارم.

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وأضاف "سامي"، خلال لقائه ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه يتم تأمين حسابات العميل من خلال تأمين بياناته من خلال تسجيل هذه البيانات وإرسال رسالة تأكيدية بأنه العميل المستخدم الوحيد للأبلكيشن، بجانب تحديد أماكن فتح التطبيقات، للحفاظ على أمان عمليات الدفع، وأمان الحسابات المختلفة.

واستطرد: "شركات الدفع الإلكتروني تتبنى خطة توسعية جديدة لتعزيز دورها في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكدا على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين، للتعامل بوعي مع المواقع المجهولة لكي يتمكن من وقف حساباته فورا لعدم اختراقها".

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