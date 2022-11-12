مفاجأة.. "أنغام" ترى هذه المطربة هي الأنسب لتجسيد سيرتها الذاتية

اختارت المغنية الكبيرة أنغام، أمس الجمعة، خلال الحلقة 2 من برنامج "أنغام"، رفقة الضيفة كارول سماحة، المطربة التي رأت أنها الشخصية الأنسب لتجسيد سيرتها الذاتية.

وأذاعت قناة Dmc الفضائية، أمس الجمعة، الجزء الثاني من حلقة النجمة اللبنانية كارول سماحة التي حلت ضيفة على برنامج "أنغام".

أنغام تختار الشخصية الأنسب لتجسيد سيرتها الذاتية

وخلال الحلقة وجهت كارول سماحة سؤالا إلى أنغام، قائلة: "هل تقبلين أن تقدم سيرتك الذاتية؟"، لترد أنغام: "اللى هتعمل شخصيتي لازم يكون صوتها حلو، وشرطي إن ولادي يوافقوا، لأنها مش سيرتي لوحدي، وممكن أشوف كارمن سليمان الأقرب لتجسيد سيرتي الذاتية".

وعن أعمال السيرة الذاتية قالت أنغام: "السيرة ذاتية في الأعمال الأجنبية تقدم بحقيقتها، مش بالمثالية اللى بتحصل عندنا".

وفي نهاية الحلقة غنى الثنائي، أنغام وكارول سماحة، لجارة القمر فيروز "بتذكرك بالخريف"، وقالت أنغام: "بخاف أغني لفيروز، من حبي وتعلقي بيها".

جدير بالذكر أن أنغام دعمت موهبة كارمن سليمان، وأشادت بصوتها أكثر من مرة، حيث وافقت على الظهور معها كضيفة في الحلقة الثانية من برنامج "محبوبي أنا"، وقدمت أنغام خلال الحلقة عددًا من النصائح إلى كارمن سليمان، حيث نصحتها باختيار الأغنية التي تكون سعيدة وهي تغنيها؛ حتى تكون "بتاعتها" ولايقة عليها، ولا تشتت نفسها بسماع العديد من الأغاني؛ للاختيار فيما بينها.

وأكدت أنغام أنها سعدت بشدة عندما سمعت أغنيتها "سيدي وصالك" بصوت كارمن سليمان في "أراب أيدول"، لكنها كانت خائفة عليها في البداية؛ لأنها أغنية صعبة، لكن بعد أن غنتها سعدت للغاية بها؛ لأنها غنتها "حلو جدًا"، على حد تعبيرها.

وداعبت أنغام كارمن سليمان ضاحكة: "أنا ليا فلوس كتير عندك لأني صوتلك بفلوس كتير في البرنامج"، واعتبرت أنغام أن الغناء والفن على وجه العموم ليس وراثيًا، ولكن الفرد يكتسبه من بيئته ومِمن حوله، فتتكون لديه شخصية فنية.