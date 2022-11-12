خبير يكشف نسبة عوائد الدفع الإلكتروني من إجمالي دخل الدولة (فيديو)

توك شو
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

قال حسام سامي، خبير المدفوعات الإلكترونية، إن عوائد الدفع الإلكتروني تمثل 25% من إجمالي دخل الدولة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع المنصات الرسمية للدولة المصرية، مثل منصة مصر الرقمية الأكبر في مصر، لتجنب أي عمليات نصب، أو عمليات غير سليمة.

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وأضاف "سامي"، خلال حواره ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن سوق المدفوعات الإلكترونية ظهر بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن سوق المدفوعات حقق طفرة كبيرة جدًا، وصلت لـ60 مليار جنيه سنويًا، وهذا الرقم يرتفع بشكل مستمر، خاصة وأن جهات كثيرة منعت عمليات الدفع النقدي.

واستطرد "اتجهت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة إلى الشمول المالي وأطلقت مبادرات كثيرة جدا عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتكون المبادرات عبارة عن توعية للمواطنين لكي يستطيع استخدام الأبلكيشن وبالتنسيق الكامل مع شركات الدفع المالي لاطمئنان العميل بسلامة التعامل مع شركة الدفع الإلكتروني".

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