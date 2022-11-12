بدء اختبارات الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات 1444.. وموعد الاختبار التخصصي

بدأت أول أيام اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية التربوي العام، يوم أمس الجمعة، وتستمر اختبارات الرخصة المهنية وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عنه من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة تفاصيل اختبارات الرخصة المهنية 1444 وموعد الاختبار التخصصي، وهي على النحو التالي:-

اختبارات الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات 1444

وفقا للجدول الزمني المعلن عنه من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، فإن اختبار الرخصة المهنية العام بدأ يوم أمس الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، ويستمر لمدة 3 أيام أي حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 وذلك لكل من الذكور والإناث.

موعد الاختبار التخصصي للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

وسيكون موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات التخصصي يوم 21 يناير 2023، ويستمر حتى يوم 25 يناير 2023 وذلك للذكور والإناث على حد سواء، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن.

تسجيل الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات 1444

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، منذ عدة أيام، عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وأصحاب الوظائف التعليمية لعام 1444، وذلك بعد ما يقرب من شهر من إغلاق التسجيل في الاختبارات.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عن طريق مركز القياس

يتمكن جميع الراغبين في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لأصحاب الوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات 1444 في اختبارات التربوي العام والتخصصي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للتقييم، من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- قم بتسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد.

- بعد ذلك يتم إضافة رقم التسجيل المدني الخاص بك.

- ثم إضافة كلمة المرور ورمز التحقق المرئي الخاص بك.

- يتم تحويلك إلى صفحة الاختبارات المتاحة.

- قم بإضافة التخصص المطلوب.

- قم ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

- قم بدفع الرسوم المطلوبة.

- وبعد ذلك سوف تتلقى إشعار باكتمال عملية التسجيل.