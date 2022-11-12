مرتضى منصور يستقبل السفير التركي لدى القاهرة بمقر نادي الزمالك

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقبال السفير صالح موتلو شان، سفير دولة تركيا لدى مصر، بمكتبه خلال زيارة قام بها الأخير للقلعة البيضاء مساء اليوم السبت.

وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، على استقبال السفير التركي فور وصوله إلى مقر النادي وفي حضور اللواء علاء مقلد وأحمد دعبس عضوا المجلس بالإضافة إلى المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضيه وشريف حسين نائب المدير التنفيذي.

وتوجه بعدها السفير التركي إلى مكتب المستشار مرتضى منصور والذي استقبله بترحاب شديد وتم اهدائه درع النادى وعلم الزمالك ثم اصطحبه فى جولة داخل القلعة البيضاء ولعب مباراة فى تنس الطاولة.

من جانبه؛ أشاد السفير التركي بمنشآت النادى والتطور الكبير، مشيرا أنه يعشق الزمالك ويشجعه.