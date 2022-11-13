شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، فى السوق المحلي المصري، نفس معدلاتها السابقة، على الرغم ذلك فإنها تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.



أسعار الخضروات

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 7 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 10 جنيهات للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 6 جنيهات للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 18 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي نحو 9 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأبيض 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

بالنسبة للملوخية وصل سعرها اليوم 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 7 جنيهات للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 22 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ

سجلت أسعار السبانخ اليوم 12 جنيهًا للكيلو.

القلقاس

فيما سجل سعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو.

البطاطا

سجل سعر البطاطا نحو 7 جنيهات.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 12 جنيهًا للكيلو.

اللفت

سجل سعر اللفت نحو 4 جنيهات للكيلو.

البنجر

سجل سعر البنجر نحو 15 جنيهًا للكيلو.

خس كابوتشي

سجل سعر خس كابوتشي 6 جنيهات للكيلو.

الكرنب

وصل سعر الكرنب 12 جنيهًا للكيلو.

ورق عنب

سجل سعر ورق عنب 40 جنيهًا للكيلو.

القرنبيط

سجل سعر القرنبيط نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البامية

ووصل سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البرتقال أبو سرة

سجل سعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البلح البرحي

سجل سعر البلح البرحي 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر رمان منفلوطي

سعر رمان منفلوطي 10 جنيهات للكيلو.

سعر اليوسفي

سعر اليوسفي 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي

سعر الليمون البلدي 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سجل سعر كيلو التفاح المستورد 30 جنيهًا.

أسعار الجوافة

بلغ سعر الجوافة نحو 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح السكري

بلغ سعر التفاح السكري نحو 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار التين البرشومي

وبلغ سعر التين البرشومي نحو 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب

وبلغ سعر الكانتلوب نحو 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الحرنكش

وبلغ سعر الحرنكش نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق

بلغ سعر كيلو البرقوق 15 جنيهًا.

سعر كيوي

سجل سعر كيلو كيوي 65 جنيهًا.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيهًا.

سعر العنب الأحمر

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر 15 جنيهًا.

سعر العنب المستورد

بلغ سعر كيلو العنب الأبيض 12 جنيهًا.

سعر البلح رطب

بلغ سعر كيلو البلح رطب 15 جنيهًا.

سعر المانجو الزبدية

بلغ سعر كيلو المانجو الزبدية 20 جنيهًا.

سعر الكاكا

بلغ سعر كيلو الكاكا 20 جنيهًا

سعر البرقوق المستورد

بلغ سعر كيلو البرقوق المستورد 35 جنيهًا

وتحرص الدولة على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت نحو 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال العام الماضي 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لا بد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.