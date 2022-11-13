عضو بالشيوخ: فشل دعوات الإرهابية تعكس وعي المصريين بأغراضهم الخبيثة

أكد أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن فشل دعوات التظاهر التي أطلقها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لخطورة دعوات التخريب التي حاولت جماعات الشر الترويج لها، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، في محاولة لإفساد هذا الحدث العالمي الذي أشاد بتنظيمه جميع دول العالم.

وقال "عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتعلم الدرس بعد، فقد حاولت علي مدار سنوات دعوة المصريين للتظاهر دون استجابة، لكنها لازالت مصرة على أسلوبها الانتقامي من الدولة المصرية والشعب المصري الذي أسقط الإخوان بعد عام واحد فقط من وصولهم للحكم، مشيرا إلى أن المصريون يدركون جيدا الغرض من الدعوات الخبيثة التى تهدف لضرب استقرار الدولة ووقف عجلة التنمية والعودة بمصر إلى نقطة الصفر.

وشدد أحمد الخطيب ، على أهمية التفاف المصريون خلف دولتهم وقيادته السياسية من أجل مواصلة مسيرة التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة، في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، داعيا الجميع لدعم حالة التلاحم الشعبي من أجل عبور التحديات الراهنة.