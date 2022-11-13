تفاصيل الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الجوازات وأهم التعليمات 1444

أعلنت المديرية العامة للجوازات ممثلة بإدارة الاستقبال المركزي بوزارة الشؤون العسكرية والداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن نتائج قبول وظائف شاغرة للرجل، حيث قد تم فتح باب التقدم للوظائف الشاغرة يوم السبت 24 سبتمبر 2022 (الموافق 28 صفر 1444 هـ) واستمر حتى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 (الموافق 3 ربيع الأول 1444 هـ)، وتقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية من خلال هذا المقال خطوات الحصول على المعلومات حول نتائج قبول وظائف الجوازات.



نتائج قبول وظائف الجوازات1444

قد أعلنت الجوازات السعودية في وقت سابق عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس على رتبة جندي، وجاء الإعلان عن الوظائف من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ويتم الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة جندي من خلال الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف، وللاستعلام عن نتائج قبول وظائف الجوازات يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف، ويتم الدخول من خلال هذا الرابط https://linktr.ee/ABSHER

2_الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

3_يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ولكن في حالة عدم وجود حساب سابق للمستخدم يجب الضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب.

4_الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها الضغط على نتائج قبول وظائف الجوازات.

5_إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الطلب وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.

6_التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على استعلام.



ما شروط التقديم للالتحاق في وظائف المديرية العامة للجوازات 1444



أعلنت الجوازات بالمملكة عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للعمل في وظائف الجوازات وهي كالتالي:

1_يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2_يجب ان يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3_يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن 17عام وان لا يزيد عن 30 عام.

4_إذا كان المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، فإنه يتم توثيقها من خلال وزارة التعليم السعودية.

5_يفضل ان يكون المتقدم حاصل علي دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلى لا تقل عن تسعة أشهر ويجب ان تكون من جهات معتمده حكوميا.

6_يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وعدم تورطه في أي قضايا أخلاقية.

7_يجب ان يكون المتقدم غير ملتحق بأي وظيفة خاصة بالخدمة العسكرية.

8_يجب على المتقدم اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

9_اذا كان المتقدم متزوج يجي ان تكون سعودية الجنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الجوازات 1444

بعد الاستعلام عن نتائج القبول يجب على المقبولين تجهيز الأوراق المطلوبة من أجل الذهاب لحضور موعد المقابلة للقبول النهائي في الوظيفة، وهي كالأتي:

•طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر للتوظيف.

•أصل بطاقة الهوية ونسختين منها.

•عدد 6 صورة شخصية ملونة بمقاس 4*6.

•نسخة ورقية من سجل الأسرة لوالد المتقدم.

•أصل شهادة المؤهل ونسختين طبق الأصل منها.

•صورة من المستند الخاص بالعنوان الوطني.

•صورة من شهادات الخبرة مع الأصل للاطلاع عليها.

•ملف لحفظ المستندات مع قلم أزرق جاف.



رواتب الجوازات 1444

حددت هيئة الجوازات السعودية الرواتب الجديدة للموظفين العاملين بها وجاء كما يلي:

قيمة راتب الجندي في الجوازات السعودية تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي مع البدلات التالية:

البدل الميداني 450 ريال سعودي.

بدل المخاطرة يبلغ 600 ريال سعودي.

بدل المواصلات 500 ريال سعودي.

البدل اليومي 1000 ريال سعودي.

بدل الإرهاب 800 ريال سعودي.



ما هي منصة أبشر

منصة أبشر هي واحدة من أكبر وأهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي أطلقتها الحكومة بهدف توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والاستعلام عن الوظائف العسكرية ونتائج القبول الخاصة بها.