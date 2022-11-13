ننشر طريقة استخراج "كعب عمل" لذوي الإعاقة.. والمستندات المطلوبة

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استخراج كعب عمل لذوي
استخراج كعب عمل لذوي الإعاقة

هناك صعوبة بالغة في إمكانية الحصول على طلب استخراج شهادة قيد (كعب عمل) للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدًا المؤهلين مهنيا، وذلك لعدم معرفة الإجراءات المتبعة في هذا الأمر، إلا أنّ الدولة وفرت تلك الخدمة من خلال عدة مكاتب في جميع المحافظات لتيسير الأمر على المواطنين وذويهم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، طريقة الحصول على طلب استخراج شهادة قيد (كعب عمل) لذوي الإعاقة كالمؤهلين مهنيا، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، وهي على النحو التالي:- 

طلب استخراج شهادة قيد للأشخاص ذوي الإعاقة

وبحسب دليل الخدمات الحكومية (بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية)، فإنّ خدمة استخراج شهادة قيد للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الحصول عليها من مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب.

وأوضحت البوابة أنّه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من حملة المؤهلات وغيرها، استخراج كعب العمل من مكتب العمل التابع له في منطقته.

وتابعت أنّ هناك طريقتين لاستلام كعب العمل في تلك الحالة، إما باليد مباشرة من خلال الموظف المسؤول، أو من ينوب عنه لمكتب العمل، ويستلم مكتب العمل الأصل ويوقّع على صورة الأصل ويُختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الموصول.

وأشارت البوابة الحكومية، إلى أنّه يجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل، وإلا تُوقع غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 الآف جنيه.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة قيد (كعب عمل) للأشخاص ذوي الإعاقة

- تقديم بطاقة تحقيق الشخصية (الأصل للاطلاع).

- تقديم مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب.

- تقديم الموقف من التجنيد (الأصل للاطلاع).

- تقديم الرقم التأميني.

- تقديم شهادة تأهيل مهني (الأصل للاطلاع).

- تقديم المؤهل الدراسي (إن وجد) أو شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (للحرف الواردة بالقرار الوزاري 196/2003 وما يليه.

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