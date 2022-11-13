"COP27" تكشف أهمية التطبيقات التكنولوجية فى الحفاظ على المناخ

عقدت خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ COP27 جلسات لمنتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء حول ريادة الأعمال والابتكار، التي ألقت الضوء على دور ريادة الأعمال والابتكار الذي يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبحافظ على البيئة.

وقال رائد الأعمال بطرس سعيد، إن الجلسات شهدت عرضا لبعض النماذج الرائدة التي يمكن أن يكون لها دورا مهما في تقديم حلول جديدة مبتكرة للتعامل مع تحديات المناخ، منوها بأن اتجاه كافة دول العالم حاليا هو العمل على استخدام الأدوات والتطبيقات الذكية في كافة مناحي الحياة من زراعة وصناعة وخلافة، وبما لا يعود على تلوث المناخ.

أشار سعيد، إلى أن زيادة الوعي الخاص بمواجهة تغيرات المناخ، يوجه رواد الأعمال ويشجعهم على التفكير في أن تكون مبتكراتهم من التطبيقات المختلفة مناسبة وملائمة للبيئة والحفاظ عليها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقصى قدر ممكن.

ولفت بطرس سعيد إلى أنه على سبيل المثال، ساهمت التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة بشكل كبير في الحد من التلوث، فالطلب والشراء أونلاين قلل من استخدام وسائل النقل العادية، وبالتالي ساهم ذلك في تقليل وخفض عوادم المواصلات التي ساهمت بالتالي في خفضها بشكل عام في الجو، منوها بأن النسبة قد تكون قليلة ولكن مع الاتجاه العام للتعامل أونلاين ستكون النسبة أكبر.

ونوه بأن هناك مثال آخر، وهو استخدام الطاقة الشمسية والتوسع فيها، الذي سيكون له دور مهم وكبير جدا في خفض الانبعاثات الناتجة عن احتراق البنزين والسولار والوقود العادي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على الجو وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تضر بالانسان والزراعة وكل شيء تقريبا.

شدد بطرس سعيد على ضرورة أن يكون هناك دعم مادي ومعنوي لكافة رواد الاعمال الذين يقدمون تطبيقات وأفكار من شأنها الحفاظ على البية، وكذلك تبني هذه المشروعات والبدء في تنفيذها بالشراكة معهم أو من خلال القطاع الخاص، منوها بأن المستقبل الآن لكل من يقدم تطبيقات وأفكار صديقة للبيئة.