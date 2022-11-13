يصغرها بـ4 أعوام.. تيفاني ترامب تتزوج اللبناني مايكل بولس في حفل زفاف أسطوري

احتفلت تيفاني ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والبالغة من العمر 29 عاما، بزواجها من الملياردير اللبناني الأصل مايكل بولس في حفل زفاف أسطوري.

تيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999، وهي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.

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واحتفل الزوجان بزفافهما في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في منتجع مارالاغو الخاص بعائلة ترامب، بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول وقبل 3 أيام من إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك حسب وسائل إعلام محلية وعالمية.

ونقل موقع "بيبول"، عن والدة العروس مارلا مابلز: "نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين، ولا نركز على السياسة"، وتابعت: "اختارت العائلة هذا المكان لأنه يعتبر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم".

فستان تيفاني ترامب من توقيع إيلي صعب

وعن فستان الزفاف شرحت مابلز: "إنه حفل زفاف لبناني أميركي، لذلك كنا سعداء للغاية بأن يقوم إيلي صعب بالسحر، في اشارة إلى ان مارلا تالقت بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

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وبحسب الصور المنتشرة للحفل، بدا المكان خياليا، حيث تم تزيينه بعدد كبير من الزهور الملونة، أما كعكة الزفاف فقد بلغ ارتفاعها 7 أقدام، واختارت العروس أقرب صديقاتها منذ الطفولة لتكون وصيفة لها.

وأشار موقع "بيبول" إلى أن دونالد ترامب كان في حالة مزاجية سيئة بعد نتائج الانتخابات النصفية، وقد ذكر أحد المصادر: "كان مستاءًا وصاخبًا مثل الثور الهائج خلال اليومين الماضيين". ولكن مابلز أكدت أن ذلك لم يمنعه من دعم ابنته في هذا اليوم ومرافقتها في الممرّ ومشاركتها رقصة الأب وابنته.

وذكرت المواقع أن إيفانكا ساعدت أختها غير الشقيقة في التحضير لليوم الكبير وقدّمت "الدعم الكامل".

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زواج تيفاني ترامب يشعل السوشيال ميديا

أشعل زواج تيفاني ترامب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب تفاصيله التي خطفت الأضواء وأثارت حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين.

واستطاعت تفاصيل الزفاف الدقيقة، أن تثير اهتمام الجمهور من حول العالم، وخاصة بسبب فستان ابنة ترامب المتلألأ، والذي نال إعجاب الكثيرون.

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من هو مايكل بولس زوج تيفاني ترامب؟

مايكل بولس هو رجل أعمال لبناني أمريكي، وقع في غرام تيفاني ترامب في عام 2018، ومن هن قرر الثنائي عدم الانفصال عن بعضهما البعض.

وولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، إلا أن المفاجأة تكمن في عدد السنوات الفارقة بينه وبين زوجته.

هناك فارق في العمر بين تيفاني ترام ومايكل بولس صاحب الـ25 عامًا، حيث تكبره زوجته بأربع أعوام، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهور العربي.

تبلغ ثروة مايكل بولس 20 مليون دولار، وهو الوريس الشرعي لثروة تقدر بمليار دولار بفضل أعمال عائلته الضخمة في المشاريع وغيرها.