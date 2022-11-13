وزير الزراعة يبحث مع نائب مدير الفاو آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام "FAST"

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ماريا هيلينا سيميدو نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ وبحث معها آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST.



وخلال اللقاء أشاد "القصير" بدور منظمة الفاو خلال الاعداد لقمة المناخ وايضا التعاون في إعداد وإطلاق مبادرة التحول المستدام (FAST) وقال إن هناك أيضا علاقات تاريخية وتعاون كبير مع الفاو في كثير من المشروعات الزراعية المشتركة مع وزارة الزراعة.



"القصير" اقترح عقد اجتماع تنسيقي مع الفاو بعد انتهاء قمة المناخ لاعتماد خطة ووضع الية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مبادرات خلال القمة وخاصة مبادرة التحول المستدام (FAST) وكذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.



وأضاف وزير الزراعة ان هناك دعم دائم من القيادة السياسية المصرية إلى الاشقاء الافارقة مشيرا إلى ان المبادرة المصرية سوف تكون مظلة للعديد من المشروعات في مجال الزراعة والامن الغذائي للعديد من دول المنطقة.



وأشار كذلك إلى ان قطاع الزراعة مازال يحتاج من الفاو التعاون في إيجاد حلول لبعض المشكلات ومنها تفتت الحيازة الذي يمثل نحو 80 % من مساحة الأرض في مصر وافريقيا وكذلك التعاون في إيجاد الية للتأمين على المحاصيل الاستراتيجية.



وخلال اللقاء القصير أشاد أيضا بالعاملين بمكتب منظمة الفاو بالقاهرة على تعاونهم المثمر والبناء مع وزارة الزراعة.



ومن جانبها أعربت "سيميدو" عن سعادتها بتواجدها في مصر والمشاركة بقمة المناخ موجهة الشكر للحكومة والقيادة المصرية على هذا التنظيم الرائع للقمة.



وأشارت إلى ان قطاع الزراعة لأول مرة يتم الاهتمام به في مؤتمرات المناخ وهذا يحسب للحكومة المصرية وقالت ان مبادرة FAST التي أطلقها وزير الزراعة أمس هي ثمرة جهد وتعاون ما بين المنظمة والوزارة وسوف يتم تقديم الدعم الكامل لها وإنه ا تتفق مع كل ما طرحة وزير الزراعة خلال اللقاء واتفقا الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والفاو لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق وكذلك متابعة مخرجات قمة المناخ.



حضر اللقاء د نصر الدين حاج الامين ممثل الفاو في مصر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والمنظمة الدولية.

