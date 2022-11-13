مباحثات مصرية استرالية لزيادة التعاون فى مجال التعدين وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين الأخضر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي الاسترالى، ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يعقدها على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث تم بحث سبل زيادة التعاون المشترك فى مجال التعدين ومشروعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين الاخضر.



وخلال اللقاء، أكد الملا على ضرورة الإسراع فى مشروعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية وإنتاج الهيدروجين الاخضر، والاعتماد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة فى مجال التعدين للحفاظ على البيئة، خاصة وأن استراليا لها تجارب رائدة ولديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة فى هذا المجال الحيوى، مشيرًا إلى أن هناك فرص واعدة فى مصر فى مجال التعدين بعد الإصلاحات التشريعية التى تمت، وأصبح قطاع جاذب للاستثمار، لافتًا إلى أن هناك بالفعل شركات تعدين استرالية تعمل فى مصر، ونتطلع ليكون هناك تعاون مماثل مع استراليا فى إنتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر.



ومن جانبه قال وزير البيئة الاسترالى أن مصر تقدم نموذجًا رائعًا فى استضافة قمة المناخ التى ستخرج بنتائج إيجابية فى مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة فى استراليا لتحقيق صفر انبعاثات فى صناعة البترول والغاز بحلول2050، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة مع الاستمرار فى الاعتماد على الغاز فى التحول الطاقى، لافتا إلى أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر وخفض الانبعاثات ستؤدى إلى الاعتماد على الغاز لفترة أكبر، وأضاف أن استراليا تحتل المركز الثانى فى صناعة الغاز المسال وتسعى إلى تحقيق نفس المركز فى إنتاج الهيدروجين، وأن صناعة التعدين متقدمة فى استراليا وهناك شركات رائدة فى هذا المجال ومنها يعمل فى مصر.

