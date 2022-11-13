مجانية ودون تشفير.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت

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مصر وبلجيكا
مصر وبلجيكا

يبحث العديد من الجماهير المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت، لمشاهدة هذا اللقاء المثير والمرتقب. 

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر موعد متابعة مباراة تاريخية، إذ يلتقي منتخب مصر نظيرة البلجيكي في المباراة الودية والتي تلعب على أرض الكويت.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت، وهي على النحو التالي:- 

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية اللقاء الودي بين منتخب مصر وبلجيكا، والتي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يوم 18 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 5 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب جابر الأحمد بالكويت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت بإذاعة المباراة الودية، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الكويتية ويمكن ضبط تردد تلك القنوات كالآتي:

تردد قنوات مجموعة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة اون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي المصري نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- التردد: 11861. 

- معدل الترميز: 27500. 

- معامل الاستقطاب: رأسي. 

- معامل تصحيح الخطأ 6/5. 

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي المصري نايل سات:-

- التردد: 10853. 

- معامل الترميز: 27500. 

- الاستقطاب: أفقي. 

- معامل تصحيح الخطأ 5/6. 

تردد القنوات الرسمية لدولة الكويت

ويمكن ضبط تردد القنوات الرسمية لدولة الكويت من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- اسم القناة: Kuwait TV1. 

- القمر الصناعي: نايل سات HD. 

- التردد: 11054. 

- الاستقطاب: أفقي. 

- معدل الترميز: 27500. 

- معامل تصحيح الخطأ: ⅔. 

ويمكن ضبطها على القمر الصناعي عرب سات بدر 4

القناة: الكويت العامة Kuwait TV1. 

- القمر الصناعي: عرب سات بدر 4. 

- التردد: 12523. 

- الاستقطاب: أفقي. 

- معدل الترميز: 27500. 

- معامل تصحيح الخطأ: ⅔. 

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