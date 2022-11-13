القصير يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون في مجال التعاونيات والصادرات الزراعية ورفع كفاءة صغار المزارعين



التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع توماس فلساك وزير الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية ‏وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة.



رحب "القصير" بنظيره الأمريكي وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والحضور الكبير للجانب الامريكي على المستوي الرئاسي والوزاري في شرم الشيخ وبالدعم المقدم من الجانب الامريكي لمبادرة الزراعة FAST والتي تم اطلاقها أمس في القمة.



من جانبه أشاد الوزير الأمريكي بنجاح مصر في التنظيم الرائع لقمة المناخ وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي اهتمامًا كبيرا بجمهورية مصر العربية وترغب في تعزيز علاقات التعاون معها.



الوزيران بحثا الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال التعاونيات الزراعية وفى رفع كفاءه صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة كما بحثا ضرورة تكامل المبادرات التى سبق اطلاقها وخاصة مبادرة FAST والتى تركز على تحفيز وحشد التمويل من أجل دعم النظم الغذائية والزراعية ومن هنا يأتي أهمية الترابط والتكامل.



الإجتماع تناول أيضا أهمية تسهيل إجراءات تصدير الموالح والمانجو إلى السوق الأمريكى مع الإستمرار فى بحث موقف الاستفادة من التقاوى الأمريكية.



وفي نهاية اللقاء اتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية لإزالة أي عقبات أمام تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية واللحوم، حضر اللقاء بعض قيادات وزارتا الزراعة في مصر وأمريكا.

