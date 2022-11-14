أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 14-11-2022

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، حسب بيان البنك المركزي المصري، فى بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الاثنين.

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري، 24.39 جنيه للشراء، و24.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلى المصري، أمام الجنيه المصري 24.34 جنيه للشراء، و24.39 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 24.34 جنيه للشراء، و24.39 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى إلى 24.37 جنيه للشراء، و24.44 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

قدر سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصري بــ 24.42 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدولار في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصري، 24.32 جنيه للشراء، و24.42 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجى

سجل سعر سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى، 24.42 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 24.40 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلى الكويتى

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري 24.42 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصري إلى 24.35 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

قدر سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بــ 24.40 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الإفريقى

شهد سعر الدولار في البنك العربى الإفريقي، أمام الجنيه المصري 24.36 جنيه للشراء، و24.43 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر مقابل الجنيه 24.34 جنيه للشراء، و24.44 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

حقق سعر الدولار اليوم في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 24.40 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.