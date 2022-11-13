حالة الطقس غدا الاثنين 14-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار توقعات سقوط الأمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على وسط سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلّة على البحر المتوسط.

حالة الطقس غدا 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة الطقس غدا، سيكون غائمًا جزئيًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يسود طقس معتدل الحرارة، خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشمال وجنوب الوجه البحري.

وأكدت الهيئة أنّ البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، وهو المنخفض الذي يعمل حاليًا على تكاثر السحب على شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21

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