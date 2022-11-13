ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا قبل مواجهة المغرب

الفجر الرياضي
مجموعة مصر
مجموعة مصر

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين وذلك قبل مواجهة المغرب اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر.

وخسرمنتخب مصر مباراته الافتتاحية أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ولكن عاد أمام تونس في مباراة الجولة الثانية وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب في الجولة الحاسمة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب في الجولة الحاسمة بتصفيات إفريقيا

ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب في الجولة الحاسمة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.


ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب المغرب يوم الإثنين المقبل فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات.


وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمختلف البطولات داخل جمهورية مصر العربية.


ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب:

المغرب 6 نقاط من مباراتين
ليبيا 3 نقاط من مباراتين
مصر 3 نقاط من مباراتين
تونس بلا نقاط من مباراتين
 

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