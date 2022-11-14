رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية: أمطار اليوم جزء من التغيرات المناخية

علق اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، على كمية الأمطار التي سقطت على محافظة الإسكندرية اليوم، قائلًا إن الأمطار التي سقطت بغزارة اليوم أحدثت تجمعات للمياه ببعض المناطق الواقعة غرب المحافظة في مدة قصيرة لم تتجاوز 45 دقيقة، ولكن جرى التعامل معها بشكل كامل حيث كانت عربات شفط المياه في حالة استعداد، منذ تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



كيف تعاملت شركة الصرف الصحي مع مياه الأمطار

وأوضح "نافع"، خلال تصريحات خاصة، أن الشركة تعاملت مع تلك التجمعات والبؤر الساخنة، وأن الأوضاع الآن باتت مستقرة، وتم تصريف المياه، والشركة تتعامل الآن مع بلاغات المواطنين الصغيرة في بعض الأحياء الداخلية عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.

ما حدث هو جزء من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم

وذكر رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الاسكندرية، أن ما حدث هو جزء من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ومن ثم فإن كميات المياه الساقطة كانت أكبر من السعة الاستيعابية في شبكات الصرف الصحي، مؤكدًا على أهمية مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، يهدف إلى مواجهة الزيادات الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية وأنه جاري العمل به.



مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي مهم للقضاء على البؤر الساخنة

ووجه “نافع”، رسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: "المشروع الجديد مهم للقضاء على البؤر الساخنة والاستفادة من مياه الامطار وأنه مع الانتهاء من كافة مراحل المشروع ستختفي تلك البؤر الساخنة ومش هنشوف المناظر اللي حصلت النهاردة تاني.بعد الانتهاء من مراحل المشروع".



تكليف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمسئولين برفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية، استعدادا لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأحد، أعمال الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من شوارع العجمي، وذلك بعد تعرض الحي لسقوط أمطار غزيرة متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق الحي، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة المرورية بعدد من شوارع الحي.

وعلى الفور توجهت القيادات لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم الدفع بعدد 30 سيارة ومعدة صرف صحي وعدد 3 بدالة للتعامل مع الموقف.

على الصعيد ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة التأهب ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.