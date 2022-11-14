هدى المفتي تتألق بالأسود خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

تألقت الفنانة هدى المفتي بأحدث إطلالة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس بحضور عدد كبير من النجوم.

وارتدت هدي المفتي بدلة سوداء وبنطلون شفاف واستخدمت تسريحة شعر جذابة مما لفت انتباه متابعيها.

مهرجان القاهرة السينمائي



وكان قد وضع الفنان حسين فهمي "دريس كود" للفنانيين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، قائلًا: "لما جيت المهرجان لقيت أن كل واحد بيلبس اللي هو عايزه، أنا لما حد بيجيلي البيت مش هستقبله بالبيجامة، هلبس كويس والستات تلبس لطيف".

دريس كود مهرجان القاهرة السينمائي



وتابع حسين فهمي قائلًا: "للأسف الشديد الأمر تطور لأكثر مما كنت متخيل، وبقى (وريني يا حبيبتي الفستان طيب لفي كده مين اللي عامل التسريحة واسمه أيه الكوافير؟)، مش ده المهرجان، لازم كلنا نبقى ملتزمين بالملابس الرسمية بتاعة كل المهرجانات الدولية، ألان ديلون لما جه المهرجان كان جاي بالبدلة السموكنج على كتفه، ده عادي واللبس اللي إحنا بنتفق عليه دوليا، نفس الزي الرسمي هيبقى موجود، والناس هتلبس كويس وتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم جدا".

اللمسات الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي

وتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات، والوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2022



وستتنافس على جائزة الأفضل فيلم قصير أفلام: الطيور هاجرت من دولة بيروت – دولة لبنان، دولة طنين – دولة السودان، ودعوة من الخلا للبحر – دولة الأردن وألمانيا، رقم 8 – دولة أستراليا، من العمل الشيطان – دولة مصر، حمزة: أطارد شبح يطاردني – مصر، الغميضة – بولندا، المقابلة – مصر، موجات يوجين الأخيرة – هولندا، ماما – مصر، صاحبتي – مصر، أمنية واحدة لعينة – جمهورية التشيك، ليلة هادئة بمنتزه مونتيري – دولة أمريكا والصين، روزماري بعد أبي – دولة أمريكا، قصة قصيرة – دولة الصين، الوقوف عارية –دولة فرنسا.