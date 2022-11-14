فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.



ونجح فرسان ميت عقبة في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الدروايش بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.



وبهذا الفوز ضرب الزمالك موعدًا مع نظيره المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لكأس مصر.



وكان المصري قد تخطى عقبة استرن كومباني " الشرقية للدخان " في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لاشيء ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك صاحب اللقب خلال الفترة المقبلة.



موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في كأس مصر

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.



الزمالك بطلا لكأس مصر النسخة الماضية

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد تمكن من تحقيق لقب بطولة كأس مصر النسخة الماضية، وذلك عقب الفوز على حساب نظيره النادي الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري

وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2022، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

