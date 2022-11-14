حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الاثنين 14-11-2022 فى مصر

حالة الطقس درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وسقوط امطار ببعض المناطق.

حالة الطقس درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الاثنين، طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن حالة الطقس درجات الحرارة اليوم تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة، إضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة على مطروح، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الاثنين 14-11-2022

أشارت الأرصاد في بيانها إلى أن درجات الحرارة اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 تكون على القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر اليوم الاثنين

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25

العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 25

6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 25

بنها الصغرى 17 والعظمى 25

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 25

كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

المنصورة الصغرى 17 والعظمى 25

دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 25

الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 25

السويس الصغرى 17 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 25

شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 25

طنطا الصغرى 16 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 21 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 24

العلمين الجديدة الصغرى 17 والعظمى 24

وادى النطرون الصغرى 18 والعظمى 25

مطروح الصغرى 15 والعظمى 21

السلوم الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة الصغرى 11 والعظمى 24

العريش الصغرى 17 والعظمى 26

رفح الصغرى 17 والعظمى 25

الطور الصغرى 16 والعظمى 27

سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 18

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 27

نخل الصغرى 09 العظمى 24

طابا الصغرى 19 والعظمى 25

نويبع الصغرى 20 والعظمى 28

حلايب الصغرى 21 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 17 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 26

المنيا الصغرى 14 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

قنا الصغرى 17 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 29

أسوان الصغرى 18 والعظمى 30

الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27

أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 29

أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 26

رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 26