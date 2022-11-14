موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

مباراة مصر وبلجيكا، يخوض المنتخب الوطني المصري تحدٍ جديد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمام المنتخب البلجيكي في مباراة ودية تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.

مباراة مصر وبلجيكا

وتوجه المنتخب الوطني يوم أمس الأحد إلى الكويت من أجل الاستعداد للمباراة الودية التي سيخوضها أمام بلجيكا، والتي تعني الكثير للمدرب روي فيتوريا، حيث يأمل من خلالها الوقوف على مستوى اللاعبين استعدادا لمواجهة مالاوى فى تصفيات أمم إفريقيا مارس المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا

وتقام مباراة مصر وبلجيكا الودية يوم 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، ويستضيفها ملعب "جابر الأحمد" في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة فى مونديال قطر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبور المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا عبر فضائيتها، كما تذاع المباراة عبر القنوات الرسمية لدولة الكويت.

تفاصيل مباراة منتخب مصر وبلجيكا

يواجه منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد فيتوريا منتخب بلجيكا ضمن الاستعدادات للتضفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كون ديفوار، في حين يستعد المنتخب البلجيكي لمباريات كأس العالم.

قائمة فيتوريا لـ مباراة منتخب مصر وبلجيكا

أعلن فيتوريا عن قائمته لمباراة بلجيكا الودية، والتي ضمت 24 لاعبا، على رأسهم الشناوي وأحمد الشناوي وعواد في حراسة المرمى، وبالدفاع عمر جابر وأكرم توفيق وحجازي،علي جبر، محمود علاء، أسامة جلال، محمد حمدي وحسين السيد، وبالوسط حمدي فتحي وطارق حامد والنني وإمام عاشور ومحمود حمادة، وزيزو وأفشة وصلاح وتريزيجيه، وفي الهجوم كوكا ومصطفى محمد ومرموش.

المسبعدون من مباراة مصر وبلجيكا

واستبعد فيتوريا مجموعة من اللاعبين هم: "محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية، مروان حمدي، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى".